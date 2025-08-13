Porto Alegre

Blitz
Notícia

Reforma da ciclovia da Avenida Ipiranga não ficará pronta antes do primeiro trimestre de 2026; veja os pontos mais críticos 

Obras ao longo da via, falta de sinalização e buracos na pista atrapalham os ciclistas

Ian Tâmbara

