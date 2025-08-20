Porto Alegre

Entre fatos e mitos
Quem foi a mulher que deu nome ao Alto da Bronze? Conheça a história da antiga moradora tida como prostituta e vidente

A partir de poucos registros, nem todos confiáveis, Felizarda tornou-se uma lenda urbana da Porto Alegre do século 19

André Malinoski

