Porto Alegre

Futuro da Capital
Notícia

Público abaixo do previsto, vaias e "guerra" de gritos: como foi a audiência pública sobre o Plano Diretor de Porto Alegre

Período das manifestações populares se concentrou na proposta de densificação de partes da cidade. Sugestões e críticas serão analisadas pela prefeitura antes de projeto ser enviado à Câmara

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS