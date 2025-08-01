Porto Alegre

Além da altura
Notícia

Proposta de novo Plano Diretor reduz espaço entre prédios em Porto Alegre

Recuos e afastamentos mínimos entre edificações serão minimizados se projeto for aprovado. Objetivo da prefeitura é ampliar área construída em cada terreno e adensar cidade

Gabriel Jacobsen

Paulo Egídio

