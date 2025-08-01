Porto Alegre

Regras urbanísticas
Notícia

Projeto de novo Plano Diretor permite prédios de até 130 metros nos entornos da Arena e do Beira-Rio

Estádios estão abrangidos em uma das 16 zonas de ocupação em que a cidade foi dividida

Paulo Egídio

Gabriel Jacobsen

