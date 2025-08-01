Projeto de novo Plano Diretor permite prédios de até 130 metros nos entornos da Arena e do Beira-Rio

Estádios da Dupla Gre-Nal ficam em zonas de adensamento. Jefferson Botega / Agencia RBS

A proposta elaborada pela prefeitura de Porto Alegre para a revisão do Plano Diretor permite a construção de prédios de até 130 metros no entorno da Arena do Grêmio e do estádio Beira-Rio, do Internacional. Essa será a maior altura permitida na Capital caso a proposta seja aprovada pelos vereadores sem modificações. Atualmente, na regra geral, o limite para edificações é de 52 metros.

A prefeitura dividiu a Capital em 16 Zonas de Ordenamento Territorial (ZOTs), cada uma com regras específicas de altura, recuos e permissão para funcionamento de atividades econômicas. Tanto a Arena, localizada no bairro Farrapos, quanto o Beira-Rio, que fica no Praia de Belas, foram enquadrados na ZOT 8, que permite a maior altura.

Leia Mais Laudo aponta futuro para estádio que recebeu jogos da dupla Gre-Nal

No caso da Arena, edificações construídas no entorno também estão sujeitas a restrições da Zona de Proteção do Aeroporto Salgado Filho. Por isso, os novos empreendimentos precisarão ser avaliados pelo Comando Aéreo Regional (Comar) antes do licenciamento na prefeitura.

O estádio do Grêmio faz parte da região do 4º Distrito, na qual todo o perímetro dos bairros Farrapos, Humaitá, Navegantes, São Geraldo e Floresta está abrangido pela regra que permite a altura máxima.

No caso do Beira-Rio, a lógica da prefeitura é estimular construções maiores em regiões lindeiras à orla do Guaíba. Além do estádio do Inter, foram incluídos na regra dos 130 metros outros trechos do Praia de Belas e regiões do Centro Histórico e do bairro Cristal.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, a definição das regras não teve influência dos clubes esportivos.

— Os zoneamentos que estamos propondo refletem a infraestrutura, a leitura comunitária, a leitura técnica, nunca é acertado individualmente com um terrenista ou um clube. É fruto da característica do modelo de cidade que a gente está propondo — diz o secretário.

Bremm lembra ainda que a prefeitura vinha aprovando prédios maiores nas áreas enquadradas na ZOT 8, por meio de projetos especiais, com apresentação de estudo de viabilidade urbanística (EVU).

Para a copresidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) no RS Clarice Misoczky de Oliveira afirma que "a liberação de índices é uma estratégia de valorização das regiões para o mercado imobiliário".

Antes de ser enviado à Câmara de Vereadores, o projeto do novo Plano Diretor será discutido em audiência pública no dia 9 de agosto, no Auditório Araújo Vianna. Mais de mil pessoas já se inscreveram para acompanhar o debate.

Torres do Beira-Rio

Do ponto de vista de regras urbanísticas, a permissão para prédios mais altos vai ao encontro da ideia do Inter de construir duas torres ao lado do estádio. A proposta, revelada em 2019 por Zero Hora, prevê que a maior das torres tenha justamente 130 metros de altura, mais de 3,5 vezes a altura do estádio.