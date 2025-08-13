Prefeitura já recebeu quase 300 sugestões, críticas e elogios à proposta de revisão do Plano Diretor

Audiência no Araújo Vianna foi um dos momentos de participação da comunidade no processo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Correção: o número total de contribuições ao Plano Diretor é de 289, e não as 309 informadas pela prefeitura como publicado entre as 15h46min de 13 de agosto e as 15h22min de 14 de agosto. O texto já foi corrigido.

A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre já acumula 289 contribuições da população, entre críticas, sugestões, elogios e dúvidas. No último sábado (9), a audiência pública realizada no Auditório Araújo Vianna reuniu cerca de 1,5 mil pessoas e registrou 118 apontamentos. Outras 170 manifestações chegaram pela internet, por meio do site da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), até esta quarta-feira (13). Uma única contribuição chegou até a prefeitura entregue em papel.

De acordo com o secretário Germano Bremm, a equipe técnica já começou a analisar o conteúdo recebido e deve responder a cada contribuição. As respostas poderão indicar se a sugestão será acolhida, explicar os motivos de eventual recusa ou informar que o ponto já está contemplado no texto.

A Smamus estendeu até sexta-feira (15) o prazo para que sejam enviadas as contribuições pelo site, o que pode ser feito neste link.

— Em que pese a audiência tenha sido expressiva, entendemos por deixar aberto para eventuais novas contribuições. De qualquer forma, já estamos trabalhando, nos debruçando sobre os dados recebidos e organizando o trabalho para produzir o relatório técnico deste momento de participação e fazer eventuais ajustes — afirma Bremm.

Entre as alterações já definidas, estão a inclusão de um mapa das áreas de risco — regiões suscetíveis a enchentes e deslizamentos — e a mudança de nomenclatura de "áreas de interesse social” para "zonas de interesse social", em alinhamento com a redação do Estatuto das Cidades.

Próximos passos

A previsão é concluir a análise das contribuições até o fim de agosto e encaminhar o relatório e a versão final do projeto ao gabinete do prefeito Sebastião Melo. Após a avaliação do Executivo, o texto seguirá para a Câmara Municipal.

A prefeitura deseja que o projeto de revisão do Plano Diretor seja apreciado ainda em 2025, mas a tramitação legislativa tende a se estender. Uma comissão especial já foi criada pelos vereadores para analisar a proposta, com sete relatorias específicas.