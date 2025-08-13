Porto Alegre

Futuro da cidade
Notícia

Prefeitura já recebeu quase 300 sugestões, críticas e elogios à proposta de revisão do Plano Diretor

Foram 118 contribuições na audiência pública realizada no último sábado e outras 170 pela internet, até esta quarta-feira

Paulo Egídio

