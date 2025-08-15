Porto Alegre

"Medidas insuficientes"
Notícia

Prefeitura de Porto Alegre deve elaborar plano de moradia para sobreviventes do incêndio na pousada Garoa, decide Justiça

Decisão deferiu parcialmente um pedido da Defensoria Pública, que tinha solicitado uma indenização de mais de R$ 10 milhões

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS