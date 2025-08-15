Prefeitura de Porto Alegre deve elaborar plano de moradia para sobreviventes do incêndio na pousada Garoa, decide Justiça

Duda Fortes / Agencia RBS

A Justiça deferiu parcialmente os pedidos da Defensoria Pública do Estado na ação ajuizada contra o município de Porto Alegre e o proprietário da Pousada Garoa. Um incêndio no local em abril de 2024 e deixou 11 pessoas mortas. O Juiz Thiago Notari Bertoncello, da 7ª Vara da Comarca de Porto Alegre, determina que a prefeitura apresente um plano de moradia digna e segura, que não inclua moradias provisórias ou albergues, para os sobreviventes da tragédia.

O município também deverá detalhar a situação atual de moradia, saúde física e mental, e medidas de reintegração social dos 15 sobreviventes. A decisão determina também a garantia de atendimento psicológico e psiquiátrico especializado às vítimas.

No documento, o magistrado afirma que as medidas adotadas até o momento pelos agentes públicos não têm sido insuficientes, especialmente para aquelas pessoas em situação de rua.

Leia Mais Defensoria Pública pede indenização milionária à prefeitura e ao dono da Pousada Garoa a atingidos por incêndio em Porto Alegre

O incêndio

O incêndio na pousada Garoa ocorreu em 26 de abril de 2024 e deixou 11 pessoas mortas e 15 feridas. O local fica na Avenida Farrapos, no bairro Floresta, em Porto Alegre. O estabelecimento mantinha convênio com a prefeitura para acolhimento de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social.

Ação pede valores em dinheiro

A decisão da 7ª Vara atende parcialmente aos pedidos da Defensoria Pública do RS. Na ação os defensores solicitaram uma indenização de R$ 10 milhões a ser revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Fecon/RS). Também pediram uma indenização individual aos familiares das vítimas fatais, em quantia não inferior a 400 salários-mínimos, devidamente corrigido e atualizado.

Com relação aos sobreviventes, a ação pedia o pagamento individualizado de no mínimo R$ 50 mil por pessoa por danos psicológicos, além de indenização por danos existenciais, em patamar não inferior a R$ 50 mil por pessoa.

A decisão

Na decisão, o juiz Thiago Notari Bertoncello considerou que os valores solicitados pela Defensoria são elevados e que a empresa, por ser microempresa, não teria capacidade financeira para cumprir as indenizações.

O magistrado também reconheceu indícios de responsabilidade solidária dos réus (Município e Pousada), principalmente por omissão no dever de fiscalização das condições do local.

Leia Mais Saiba como está a ação que analisa o caso do incêndio na Pousada Garoa

O juiz também autorizou que o patrimônio do sócio da pousada seja atingido caso a empresa não tenha condições de arcar com as indenizações.

Contraponto

A Zero Hora, a Procuradoria-Geral do Município disse que a decisão ainda está em análise.