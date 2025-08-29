Prefeitura de Porto Alegre afirma que cercará Anfiteatro Pôr do Sol

A prefeitura de Porto Alegre afirmou que cercará a área do Anfiteatro Pôr do Sol, na Orla do Guaíba. A medida ocorre após recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Ainda não há prazo definido para a ação.
O isolamento da área será realizado com tapumes em chapa metálica. A prefeitura, em nota, afirma que já iniciou o processo para contratação de empresa que será responsável pela instalação, por meio de licitação (leia a íntegra abaixo).
Os recursos utilizados serão do Fundo Pró Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (FUNPROAMB).
Conforme a prefeitura, a medida foi acordada com o MPRS e será realizado por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).
Recomendação do MPRS
A justificativa é que vistorias técnicas apontam a necessidade "urgente de limpeza, desinfecção e proibição de acesso ao local, especialmente por pessoas em situação de rua e transeuntes, em virtude de risco estrutural".
O pedido foi feito na quarta-feira (27) pela promotora de Justiça Martha Weiss Jung. A recomendação é que o cercamento seja feito apenas no entorno do prédio.
— O projeto de concessão da Orla prevê a demolição do anfiteatro, mas enquanto isso não ocorre, o MPRS recomenda o cercamento da área com material resistente a furtos e às intempéries — explicou.
Segundo o pedido, o local apresenta graves danos causados por incêndio, enchente e vandalismo, incluindo corrosão de vigas, destruição de instalações e acúmulo de lixo e fezes.
A promotora diz que o objetivo é evitar a permanência de pessoas no interior do prédio e evitar para reduzir o risco de danos às pessoas que visitam o local.
Futuro do local
O Anfiteatro Pôr do Sol foi desativado devido à falta de manutenção e ao vencimento do alvará de segurança contra incêndios em 2020. Em 2022, a prefeitura decidiu demolir a estrutura, o que não ocorreu.
A ideia do poder público municipal é revitalizar o trecho 2 da Orla, onde está o anfiteatro, com uma parceria com a iniciativa privada.
Leia a nota na íntegra
"A Prefeitura de Porto Alegre informa que o cercamento da área do Anfiteatro Pôr do Sol foi acordado com o MPRS e será realizado por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), sem prazo definido.
O processo para contratação de empresa para instalação de tapumes em chapa metálica já está em andamento, e por meio de licitação. Os recursos serão oriundos do Fundo Pró Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre – FUNPROAMB.
Sobre o projeto do trecho 2 da Orla, conforme a Secretaria Municipal de Parcerias, a modelagem de PPP está sendo estruturada pela consultoria São Paulo Parcerias. A iniciativa busca garantir a viabilidade financeira da operação, aliando investimentos privados à oferta de serviços e infraestrutura qualificada".