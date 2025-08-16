Praças e parques de Porto Alegre têm 49 novos prefeitos voluntários

Não há nenhuma exigência político-partidária para desempenhar a atividade. Filipe Karam / Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Divulgação

Os espaços públicos de Porto Alegre ganharam 49 novos prefeitos de praça neste sábado (16), em ato solene no Museu de Arte do Paço, no Centro Histórico. A cerimônia formalizou a nomeação dos voluntários para a tarefa de auxiliar na zeladoria da cidade. Eles receberam crachá, certificado e assinaram o Pacto de Governança. O documento simboliza o que a prefeitura da Capital define como responsabilidade compartilhada com a comunidade no cuidado dos ambientes públicos.

As praças que tiveram os 49 prefeitos formalizados ficam nas regiões Partenon, Lomba do Pinheiro, Restinga, Cruzeiro, Eixo Baltazar, Humaitá, Navegantes, Centro, Sul, Noroeste, Leste, Nordeste e Extremo Sul.

Com as posses deste sábado, Porto Alegre passa a ter 408 prefeitos de espaços públicos de lazer, dentre um total de 730 praças e parques registrados. As principais tarefas dos voluntários envolvem o acompanhamento cotidiano, a verificação da necessidade de reparos, a apresentação das demandas à prefeitura e a fiscalização da execução dos serviços. Eles também podem providenciar pequenas manutenções e ações de limpeza.

— É um projeto que nos entusiasma muito. Acima de tudo, é o pertencimento do cidadão ao seu bairro. Cuidar de uma praça que tenha limpeza, em que não coloquem lixo, com a grama bem cortada, onde as pessoas façam suas manifestações culturais, é a riqueza de uma cidade. O poder público, sozinho, não tem perna. A intenção é chegar no final desse mandato (em 2028) com cada praça tendo um prefeito ou uma prefeita — afirmou o prefeito Sebastião Melo, presente no ato solene.

Ele definiu as experiências como "ricas".

— Esses tempos eu estava voltando da Zona Norte e passei por uma praça que tem uma prefeita. Estava ela, o marido e o filho pintando os bancos. Aquilo me entusiasmou — descreveu Melo.

Interessados em assumir a função voluntária devem se candidatar pelo e-mail apoiepoa@portoalegre.rs.gov.br. Outro método costumeiro para a nomeação dos prefeitos de praça é por meio da indicação de vereadores. Não há nenhuma exigência político-partidária para desempenhar a atividade.

— O prefeito de praça não tem a obrigação de executar um serviço de cuidado, mas ele fica de olho. É uma questão de cidadania. Muitas dessas pessoas já têm grande envolvimento com uma praça da sua região. Também é uma forma de reconhecer a dedicação voluntária — diz Giuseppe Riesgo, secretário municipal de Parcerias.

Os gestores contam com um acesso especial no 156, canal de serviços da prefeitura, para encaminhar com mais celeridade a resolução de demandas.

Riesgo esclarece que o prefeito de praça não tem autorização para modificar as características de um espaço público ou promover intervenções significativas por conta própria. Parcerias com o setor privado para investir em qualificação e alterações do ambiente são exemplos de atos que precisam tramitar e receber autorização da prefeitura.

— É um cargo informal e não envolve decisões do nível de intervenção — diz Riesgo

Confira abaixo a lista dos 49 novos prefeitos