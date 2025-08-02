Porto Alegre

Mobilidade urbana
Notícia

Porto Alegre terá quase 400 novas vagas de Área Azul nos bairros Santana e Centro Histórico

Ampliação do estacionamento rotativo passa a valer nesta segunda-feira (4), com cobrança de tarifa e tempo máximo de permanência. EPTC diz que objetivo é democratizar espaço público.

Carlos Rollsing

