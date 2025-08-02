Porto Alegre terá quase 400 novas vagas de Área Azul nos bairros Santana e Centro Histórico

Com a extensão, Capital tem mais de 7,3 mil vagas de Área Azul. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre criou 391 novas vagas de estacionamento rotativo, a chamada Área Azul, nos bairros Santana e Centro Histórico, com início da cobrança nesta segunda-feira (4). A adoção do modelo pago e com limitação de tempo busca evitar que um veículo ocupe ponto de parada ao longo de várias horas, impedindo o acesso dos demais, justifica a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

— O objetivo é promover a democratização do espaço público nas regiões de maior circulação — diz Pedro Bisch Neto, diretor-presidente da EPTC.

Com a ampliação, passa de 7,3 mil o número de vagas de estacionamento rotativo em Porto Alegre. Os critérios para a adoção da modalidade são alta circulação de pessoas e concentração comercial. Veja a lista de endereços com novos espaços de Área Azul:

— Viaduto Tiradentes: sob a elevação viária e na sua lateral, na Rua Silva Só, no sentido bairro-Centro. 67 vagas

— Rua Dr. Flores: entre Avenida Salgado Filho e Rua Riachuelo, no lado ímpar. 12 vagas

— Praça Conde de Porto Alegre: 26 vagas

— Rua Riachuelo: entre as ruas Dr. Flores e Marechal Floriano Peixoto, e entre as ruas General Câmara e Caldas Jr. 26 vagas

— Rua General Canabarro: entre as ruas Duque de Caxias e Andradas. 45 vagas

— Avenidas João Pessoa, Azenha e Praça Piratini: próximo ao Shopping João Pessoa. 115 vagas

— Rua Leopoldo Bier: entre Rua Dr. Ramiro D'Ávila e Avenida João Pessoa. 30 vagas

— Rua Dr. Ramiro D'Ávila: complementação até a Rua Leopoldo Bier. 23 vagas

— Avenida da Azenha: complementação entre a Avenida Ipiranga e a Rua Dr. Ramiro D'Ávila. 15 vagas

— Rua General Câmara. 32 vagas

Leia Mais Lei apertará cerco a veículos barulhentos em Porto Alegre

O pagamento da Área Azul pode ser feito nos parquímetros, localizados no passeio público, com a inserção de moedas ou cartões de crédito e débito. Também é possível quitar a cobrança nas modalidades digitais: pix através dos QR Codes disponíveis nos terminais e nas placas de sinalização ou pelo aplicativo SigaPay, da concessionária Zona Azul Brasil.

O tempo máximo de permanência nas vagas é de duas horas. Uma exceção é prevista nas áreas de parques, onde o horário ampliado aos sábados, domingos e feriados permite estacionamento de até quatro horas.

A Área Azul tem horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h. No bairro Moinhos de Vento, o estacionamento rotativo é uma hora mais prolongado nos dias de semana: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h.

É importante ter atenção: utilizar vaga da Área Azul e não recolher o pagamento pode caracterizar infração de trânsito, com imposição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de

R$ 195,23.

Quando estaciona e não paga, o condutor pode utilizar o aviso de irregularidade, via aplicativos SigaPay e Digipare, para regularizar a situação, dentro do limite de dois dias úteis, com o pagamento de R$ 35.

Tarifas da Área Azul

- Período mínimo de 30 minutos – R$ 2,25

- Período de 60 minutos – R$ 4,50

- Período de 90 minutos – R$ 6,75

- Período máximo de 120 minutos – R$ 9,00

Tarifas da Área Azul nos parques