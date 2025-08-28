Porto Alegre

Zona norte da Capital
Notícia

Porsche e RAM que provocaram acidente em suposto racha na Nilo Peçanha estão com licenciamento vencido, aponta Polícia Civil

Homens que estariam dirigindo os veículos se mantiveram em silêncio em depoimento e pagaram fiança de R$ 7,5 mil cada para serem soltos. Acidente aconteceu na noite de segunda-feira

Adriana Irion

