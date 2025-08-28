Porsche e RAM que provocaram acidente em suposto racha na Nilo Peçanha estão com licenciamento vencido, aponta Polícia Civil

Em registro policial, mulher do suposto condutor do Porsche se identificou como sendo quem dirigia. Vítimas negam. Marcos Pacheco / RBS TV

O Porsche e a RAM que causaram um acidente com duas pessoas feridas durante suposto racha na Avenida Nilo Peçanha, na zona norte de Porto Alegre, estão com licenciamento vencido, conforme a Polícia Civil.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), trafegar com veículo sem licenciamento é caso de multa gravíssima, que gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do carro. Também é previsto o recolhimento do veículo.

O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (25) e foi registrado por câmeras de segurança. Os dois homens que seriam os condutores no momento da batida usaram o direito de se manter em silêncio durante depoimento à polícia e pagaram fiança de R$ 7,5 mil cada para serem soltos.

O Porsche bateu em três veículos que estavam parados em uma sinaleira, ferindo duas mulheres. Os motoristas do Porsche e da RAM foram autuados em flagrante por direção perigosa e lesão corporal e vão responder ao inquérito em liberdade.

Os dois carros estão apreendidos e serão submetidos à perícia. Para serem liberados, dívidas de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no caso do Porsche e outros entraves (no caso da RAM) para regularização do licenciamento precisam ser resolvidos.

Se fossem abordados em uma blitz, os motoristas estariam sujeitos à multa, além de os carros poderem ser recolhidos. Conforme a EPTC, em Porto Alegre é considerada uma lei estadual que permite o pagamento de débitos na hora da blitz para o carro não ser apreendido, desde que o veículo não tenha outra restrição de circulação.

Veja o vídeo que registra o momento do acidente

O acidente ocorreu no sentido bairro-centro da Nilo Peçanha. Imagens de câmeras de segurança a que GZH teve acesso mostram a RAM e o Porsche lado a lado, depois, o Porsche ultrapassando a RAM e, logo em seguida, a batida. Também foi gravado o momento que a RAM abandona o local do acidente 31 segundos depois da colisão.

Os ocupantes dos dois carros foram encontrados pela Brigada Militar no estacionamento de um restaurante na mesma região. Conforme registro, uma mulher se identificou como sendo a condutora do Porsche, o que é negado por uma das vítimas, que afirmou que o carro era conduzido por um homem.

Os dois motoristas se negaram a fazer o teste do bafômetro e na ocorrência foi registrado que o exame clínico não apontou sinais de embriaguez nos suspeitos. O delegado Carlo Butarelli, da Delegacia de Delitos de Trânsito, disse que a suspeita de que os motoristas tenham ingerido bebida alcóolica está sendo investigada.

A polícia já apurou que os ocupantes dos carros haviam jantado em um restaurante de sushi, na mesma região, antes do acidente. Foi no estacionamento deste estabelecimento que os envolvidos foram localizados por policiais militares. As circunstâncias da fuga do local também estão em apuração.