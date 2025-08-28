Polícia prende homem e apreende quase 100 quilos de fios e cabos furtados na zona sul de Porto Alegre

Foram apreendidos fios, cabos e peças de cobre e de alumínio. Divulgação / Divulgação

Um homem foi preso em flagrante por receptação no âmbito da Operação Fios e Cabos, em ação realizada nesta quinta-feira (28) na zona sul de Porto Alegre.

O suspeito é proprietário de um dos seis estabelecimentos de reciclagem de sucatas fiscalizados na ação conjunta entre a Polícia Civil, a Brigada Militar e a CEEE Equatorial. A maioria dos pontos está localizada no bairro Restinga.

No total, foram apreendidos 89 quilos de fios e peças de cobre, além de nove quilos de cabos de rede de alumínio que teriam sido furtados.

Segundo a CEEE Equatorial, os furtos de fios têm se intensificado. Somente no primeiro semestre de 2025, foram registrados 3.412 casos — número superior ao total de ocorrências em todo o ano de 2024, que somaram 3.197.

Guarda reforça vigilância

Nesta semana, a Secretaria da Segurança Pública da Capital anunciou que a Guarda Civil Metropolitana vai reforçar o patrulhamento na Zona Sul após furtos de cabos de energia em 38 postes de iluminação pública na última semana.

Segundo a pasta, a presença será intensificada de dia e de noite, por conta da escuridão nas ruas.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) contabilizou as ocorrências desse tipo de crime em vistoria realizada na segunda-feira (25) e constatou furtos de fios em: