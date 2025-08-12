Padaria no Moinhos de Vento é interditada após fiscalização encontrar baratas mortas e fezes de ratos

Uma ação da Secretaria Municipal da Saúde interditou nesta terça-feira (12) uma padaria no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No local, a equipe da Vigilância de Alimentos identificou fezes de ratos, inclusive em áreas de produção e em sanitários, além de baratas mortas.

A pasta não divulgou o nome do estabelecimento, mas Zero Hora apurou que se trata da Barbarella Bakery, na Rua Dinarte Ribeiro.

A ação foi realizada após uma denúncia feita pelo 156. A equipe da Vigilância de Alimentos também encontrou irregularidades de higiene e sanitárias, como acúmulo de sujeira em equipamentos, frestas que facilitam a entrada de pragas e produtos que estavam sendo comercializados sem procedência comprovada.

Segundo a SMS, embalagens também eram reutilizadas para guardar produtos. Mais de 600 quilos de alimentos foram inutilizados.

Cartaz na entrada da padaria indica que local está em obras. Gabriela Plentz / Grupo RBS

Empresa afirma que está "fechada temporariamente"

Para reabrir o estabelecimento, os donos precisam corrigir as irregularidades apontadas. Uma nova vistoria será realizada após as mudanças para permitir a volta da operação.

Nas redes sociais e nos contatos disponibilizados, a empresa afirma que está fechada temporariamente para obras. Clientes que foram ao local na tarde desta terça-feira (12) foram surpreendidos com cartazes colocados na fachada da loja, indicando que o local está em obras. O texto indica que a reabertura será na próxima segunda-feira (18).