Porto Alegre

Em Porto Alegre
Notícia

Padaria no Moinhos de Vento é interditada após fiscalização encontrar baratas mortas e fezes de ratos

Mais de 600 quilos de alimentos que estavam no local foram inutilizados

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS