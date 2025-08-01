Ofertas de ônibus em Porto Alegre são reduzidas e voltam à tabela de março

As mudanças envolvem a retirada de 285 viagens em dias úteis. Camila Hermes / Agencia rbs

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre reduziu, a partir desta sexta-feira (1º), a oferta de ônibus na cidade. As mudanças envolvem ajustes em 49 linhas, principalmente na Zona Sul e Extremo Sul da Capital, e representam a retirada de cerca de 285 viagens em dias úteis.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, as viagens reduzidas haviam sido adicionadas em abril, mas não receberam a demanda prevista de passageiros. Com a alteração, o funcionamento será novamente baseado na tabela usada em março deste ano e o número total de viagens diárias volta a ser de 13.420 partidas.

De acordo com a pasta, o objetivo da medida é otimizar os recursos do transporte público. Além das mudanças nos dias úteis, algumas linhas deixarão de operar nos finais de semana.

Aos sábados, serão desativadas:

Linha 168 – Belém Novo (via Tristeza)

Linha A15 – Escola Técnica Restinga / Hospital E

Linha A288 – Alimentadora Dorival Castilhos / Imperial Parque / Morro Alto

Aos domingos e feriados, as seguintes linhas serão suspensas:

Linha 110 – Restinga Nova (via Tristeza)

Linha 272 – Moradas da Hípica

Linha A09 – Alimentadora Restinga Nova / Restinga Velha

Linha A288 – Alimentadora Dorival Castilhos / Imperial Parque / Morro Alto

A íntegra da lista de linhas de ônibus que sofrem ajustes está disponível neste link.