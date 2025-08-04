Porto Alegre

Chegada à Capital
Notícia

Obras no corredor de acesso, em Porto Alegre, restringem o trânsito a partir desta segunda-feira; veja as rotas alternativas

Serviço acontece para troca de juntas de dilatação da rampa. Reparos devem ser concluídos em até dois meses

Leandro Rodrigues

