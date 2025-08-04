Obras no corredor de acesso, em Porto Alegre, restringem o trânsito a partir desta segunda-feira; veja as rotas alternativas

Outras obras de qualificação do corredor já acontecem no local desde 21 de julho. Leandro Rodrigues / Agência RBS

Começam na manhã desta segunda-feira (4) as obras no corredor de acesso a Porto Alegre, pela Avenida Castello Branco.

Nesta etapa, haverá a troca das quatro juntas de dilatação da rampa, rumo ao túnel da Conceição. Conforme a prefeitura da Capital, o serviço deve ser concluído em até dois meses.

Os reparos serão feitos ao mesmo tempo que os demais serviços de qualificação do corredor, que já acontecem no local desde o dia 21 de julho.

Rotas alternativas

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, evitando acessar a Capital pela Castello Branco devido ao estreitamento da rampa de acesso ao corredor.

A partir da ponte do Guaíba, a melhor opção é seguir pela Avenida Sertório e virar à direita na Avenida Farrapos.

Para quem trafega pela BR-448, a melhor opção, segundo a EPTC, é utilizar a BR-290 (Freeway), no sentido litoral, e acessar a Avenida dos Estados em direção ao Aeroporto Salgado Filho.