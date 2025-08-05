Obra da orla de Ipanema, em Porto Alegre, chega a quase 60% de conclusão

Custo total da obra é de R$ 10,9 milhões. Duda Fortes / Agencia RBS

A obra de recuperação da orla de Ipanema, na Zona Sul, atingiu 59% de conclusão. O balanço da prefeitura de Porto Alegre foi divulgado nesta terça-feira (5). As obras começaram em outubro de 2024, e a previsão inicial de conclusão era junho deste ano, prazo adiado para dezembro.

O contrato teve um aditivo de R$ 1,3 milhão, levando a obra completa ao custo de R$ 10,9 milhões. O valor da revitalização é oriundo de contrapartida firmada com a empresa Multiplan, que ergueu um loteamento na Avenida Diário de Notícias.

A orla de Ipanema, nas margens do Guaíba, foi danificada pela enchente do ano passado. Segundo a prefeitura, o aditivo foi necessário para incluir melhorias solicitadas pela comunidade, como revitalização da ciclofaixa, construção de uma cancha de bocha, novas lixeiras, churrasqueiras e instalação de equipamentos de playground e academia ao ar livre.

Na manhã desta terça-feira (5), cerca de 10 funcionários trabalhavam na recuperação. Apesar do índice de quase 60% de conclusão da obra, quem passa pela região com frequência acha que o ritmo poderia ser mais rápido. No final de junho, o andamento dos trabalhos estava 53%.

— Parece bastante lento. No início, tinha bastante gente trabalhando; e agora, não. Eles fizeram uma parte boa de calçada, do trecho que vai do Clube do Professor Gaúcho até a Rua Pasteur. Mas falta muita coisa ainda para fazer — avalia o cirurgião dentista Paulo Renato Koops, que faz caminhadas rotineiras no local.

A orla abrange uma extensão de dois quilômetros entre a Rua Dea Coufal e os Arcos de Ipanema. A área também costuma ser procurada pelo público de bares e restaurantes, que também são impactados pela obra.

— Conheço o pessoal que tem comércio e bares. Eles reclamam que a quantidade de pessoas que passava por aqui diminuiu. Mesmo no frio, sempre tem gente no final de semana. Mas sem o calçadão, o pessoal não está aparecendo — afirma o passeador de cães, Leandro Carvalho.