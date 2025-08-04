O que fazer e onde comer na zona norte de Porto Alegre

Visitar um avião original da extinta Varig é uma das opções que despertam a curiosidade dos mais saudosistas e das crianças. Boulevard Laçador / Divulgação

Com uma forte identidade cultural, a zona norte de Porto Alegre é rica em gastronomia, comércio e lazer.

Confira abaixo um roteiro de um dia para curtir um pouco do melhor o que a região tem a oferecer.

Museu do Hip-Hop

Localizado na Vila Ipiranga, o museu é o primeiro da América Latina dedicado ao movimento artístico e cultural. No espaço, estão reunidos mais de 6 mil itens que contam a história do Hip-Hop.

A visitação é totalmente gratuita. O museu fica aberto de terça a sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Mais informações podem ser acessadas nas redes sociais.

Parque Germânia

Fundado em 2006, o Parque Germânia fica localizado no bairro Jardim Europa. São mais de 15 hectares, divididos entre áreas públicas e de preservação.

O parque conta com quadras de tênis, vôlei, basquete e futebol de salão, além de cancha de bocha, playgrounds, aparelhos de ginástica e caminhos para corridas e caminhadas. O Germânia tem entrada gratuita e funciona das 6h às 21h.

Largo Elis Regina

Localizado na Vila do IAPI, o Largo Elis Regina leva esse nome em homenagem à cantora gaúcha. Elis morou na Vila do IAPI dos 6 aos 18 anos.

Em frente ao Largo, fica localizada a casa de número 21, o endereço em que a Pimentinha viveu com a família. A residência não é aberta à visitação, mas o Largo conta com bancos que convidam para um chimarrão.

Varig Experience

Que tal relembrar os tempos de ouro da aviação gaúcha em uma experiência imersiva? Essa é a proposta do Varig Experience, que, além dos saudosistas, também desperta a curiosidade das crianças.

A experiência consiste em embarcar no primeiro avião fabricado do modelo DC-3, de 1936. A aeronave é original e voou nos Estados Unidos até o final da Segunda Guerra.

Pela Varig, cruzou os céus de todo o Brasil durante a década de 1960. Em 1971, foi aposentado e passou a integrar o acervo do museu da companhia.

Com o fechamento da empresa, ficou abandonado por anos até ser recuperado para exposição no Boulevard Laçador. A visitação interna é gratuita e acontece todas as quintas-feiras, das 17h às 20h.

Dicas gastronômicas

Para completar o roteiro pela Zona Norte, a sócia-fundadora do Destemperados, Lela Zaniol, reuniu duas opções de restaurantes clássicos.

O primeiro é a churrascaria Espeto de Ouro. Há mais de 60 anos em funcionamento no mesmo ponto, na Avenida Assis Brasil, o restaurante serve churrasco à la carte de terças-feiras a domingos. Das terças às sextas, também é servido jantar.

Entre os pratos servidos estão spaghetti com bacon, pão com alho, frango à milanesa, salsichão, polenta frita, omelete, carne de porco, arroz e feijão. Também há buffet de sobremesas caseiras.

A outra opção é o também tradicional Restaurante Figueira. Localizado na avenida do Forte, está em funcionamento desde 1969.

O carro-chefe da casa são a canja de galinha e os filés à parmegiana e alho e óleo. Também há opções sem carne, como o risoto vegano. O restaurante funciona de segunda a sábado, das 18h à 1h.