O legado da Casa das Sete Mulheres: Leticia Wierzchowski fala sobre literatura e o poder das histórias; assista

O Perimetral Podcast desta semana recebe a escritora Leticia Wierzchowski. Ela relembra a origem de A Casa das Sete Mulheres, livro que a projetou nacionalmente e foi adaptado pela TV Globo em uma minissérie de enorme sucesso em 2003. A autora relembra bastidores da obra e analisa o impacto que o romance ainda tem mais de 20 anos depois do lançamento.

Durante o episódio, apresentado pela jornalista Juliana Bublitz, Leticia também reflete sobre o processo de escrita, os desafios de viver da literatura no Brasil e o papel da memória, da ancestralidade e da ficção como forma de reconstruir o passado. O episódio ainda traz reflexões sobre a posição da mulher na história, a responsabilidade de contar certas narrativas e os dilemas contemporâneos da criação literária.