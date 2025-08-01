O legado da Casa das Sete Mulheres: Leticia Wierzchowski fala sobre literatura e o poder das histórias; assista

O Perimetral Podcast desta semana recebe a escritora Leticia Wierzchowski. Ela relembra a origem de A Casa das Sete Mulheres, livro que a projetou nacionalmente e foi adaptado pela TV Globo em uma minissérie de enorme sucesso em 2003. A autora relembra bastidores da obra e analisa o impacto que o romance ainda tem mais de 20 anos depois do lançamento.
Durante o episódio, apresentado pela jornalista Juliana Bublitz, Leticia também reflete sobre o processo de escrita, os desafios de viver da literatura no Brasil e o papel da memória, da ancestralidade e da ficção como forma de reconstruir o passado. O episódio ainda traz reflexões sobre a posição da mulher na história, a responsabilidade de contar certas narrativas e os dilemas contemporâneos da criação literária.
O podcast é publicado toda sexta-feira no YouTube, no site e no aplicativo de GZH. Os episódios também estão disponíveis nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e SoundCloud.