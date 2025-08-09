Porto Alegre

Polêmica urbana
Notícia

"Não é papel do Judiciário discutir o Plano Diretor", diz Melo após abrir audiência pública em Porto Alegre

Depois de suspensão temporária determinada pela Justiça Federal, evento que discute novas regras urbanísticas para a Capital teve início na manhã de sábado

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS