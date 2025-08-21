MPF pede informações à prefeitura sobre modelo de parceria público-privada para a Usina do Gasômetro

Usina do Gasômetro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Ministério Público Federal (MPF) deu prazo de cinco dias úteis para que a prefeitura de Porto Alegre responda a questionamentos sobre o modelo de parceria público-privada para a Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. O projeto foi lançado em julho pelo município e estipula que um parceiro privado assuma a gestão, manutenção e exploração econômica do espaço por 20 anos. Para viabilizar a operação, a administração municipal vai aportar até R$ 95 milhões no período.

Os questionamentos do Ministério Público Federal estão relacionados à propriedade do imóvel. As solicitações são motivadas por um procedimento aberto na última semana, após o Movimento Gasômetro do Povo demandar o órgão sobre a concessão.

A reportagem de Zero Hora procurou a Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Porto Alegre sobre o pedido de informações, mas até o momento não houve retorno.

A Usina foi cedida ao município em 1982, mas ainda pertence formalmente ao governo federal. Com a privatização da Eletrobras, o bem foi transferido para a ENBPar, estatal federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Agora, a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no Rio Grande do Sul negocia para assumir a propriedade do prédio.