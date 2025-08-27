"Movimentos políticos de quem perdeu a eleição", diz Melo sobre suspensão da PPP da Usina do Gasômetro

Edital da PPP foi lançado em julho (foto) e abertura de propostas seria nesta quinta-feira Jonathan Heckler / Agencia RBS

O prefeito Sebastião Melo afirma que houve "motivação política" nas ações que levaram à suspensão da parceria público-privada (PPP) da Usina do Gasômetro. A decisão judicial foi tomada nesta quarta-feira (27), véspera da abertura de propostas dos interessados, em processo movido pela Advocacia-Geral da União (AGU).

— O que está em jogo o terceiro turno da eleição. São movimentos políticos de quem perdeu a eleição e quer fazer um terceiro turno. Sou democrata, e acho que tem que deixar governar quem ganha a eleição e disputar a próxima — disse o prefeito, em entrevista a Zero Hora na noite desta quarta, referindo-se à eleição municipal de 2024, quando Melo concorreu com Maria do Rosário (PT), sendo eleito no segundo turno.

Leia Mais Justiça determina suspensão do repasse da Usina do Gasômetro para a iniciativa privada

Após deixar reunião com um grupo de secretários no centro administrativo municipal, Melo confirmou que a prefeitura não recorrerá da liminar expedida pela Justiça, em razão do tempo exíguo. A abertura das propostas estava marcada para as 10h desta quinta-feira (28).

Desde o governo Bolsonaro, o prefeito vinha tentando obter a doação definitiva do prédio do Gasômetro ao patrimônio municipal. A Usina foi cedida ao município em 1982, mas ainda pertence formalmente ao governo federal.

Mesmo sem ter a propriedade do imóvel, a prefeitura decidiu levar adiante a PPP e recebeu aval do Tribunal de Contas do Estado.

Além da ação da AGU, o prefeito recebeu, às vésperas do certame, ofício da Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e da EBNPar, estatal federal à qual o imóvel está ligado. No documento, foi solicitada a suspensão da concorrência.

— Vou procurar a União para saber se ela entrou com ação meramente por fato de ter uma PPP ou se quer o imóvel de volta. E acho que vou botar uma faixa lá dizendo que a Usina está fechada por determinação do governo federal, que mudou de opinião — disse o prefeito.

Após a decisão judicial, a prefeitura também analisa suspender o edital lançado na terça-feira (26) para a ocupação provisória de espaços da Usina para atividades culturais. O argumento é de que o questionamento da União sobre a gestão do prédio gera insegurança jurídica.

Liminar concedida

Em decisão tomada nesta quarta, o juiz Bruno Risch Fagundes de Oliveira, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, determinou a suspensão da licitação que pretendia repassar a Usina do Gasômetro para a iniciativa privada.

Oliveira apontou que a prefeitura precisaria receber anuência da União para efetivar a PPP e determinou que uma solução consensual seja encontrada entre prefeitura de Porto Alegre e governo federal.