Porto Alegre

Caso de abril 
Notícia

Motorista que matou jovem em acidente de trânsito na zona sul de Porto Alegre vira réu 

Guilherme Augusto Oliveira de Almeida é acusado de ter assumido o risco da morte de Maria Eduarda Slaifer, ao dirigir alcoolizado e bater o carro em um poste na avenida Cavalhada

Guilherme Milman

