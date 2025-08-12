Motorista que matou jovem em acidente de trânsito na zona sul de Porto Alegre vira réu 

Carro colidiu com poste na Avenida Cavalhada, em Porto Alegre. Gustavo Gossen / Agência RBS

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Guilherme Augusto Oliveira de Almeida, 22 anos, por homicídio qualificado por dolo eventual — quando não há intenção de matar, mas se assume o risco da morte. Ele é acusado de provocar o acidente que matou Maria Eduarda Slaifer, 18 anos, na zona sul de Porto Alegre.

O caso ocorreu em 17 de abril, na Avenida Cavalhada. Segundo a denúncia, Guilherme dirigia a cerca de 100 km/h quando perdeu o controle do carro e bateu em um poste. Ele havia ingerido álcool e confessou à polícia ter tomado vodca com energético antes de dirigir.

Maria Eduarda estava no veículo junto de outras duas pessoas, que sobreviveram. Guilherme responde ao processo em liberdade.

Em julho, Zero Hora conversou com a mãe de Maria Eduarda. Adilane Bogiel, que ainda sofre com a ausência da filha, diz que espera que ele vá a júri popular.

— Ele está vivendo a vida dele normal. Enquanto a minha filha está no cemitério — disse.

A denúncia foi aceita na última segunda-feira (11). Agora, a defesa de Guilherme tem dez dias válidos a partir dessa data para apresentar resposta à acusação.

