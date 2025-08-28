Porto Alegre

Bairro Santa Tereza
Notícia

Motorista aguarda deitado no chão após carro bater em árvore e descer rua de ré

Condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento. Causas do acidente serão apuradas

Leandro Rodrigues

