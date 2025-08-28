Motorista aguarda deitado no chão após carro bater em árvore e descer rua de ré

Veículo deu ré por cerca de 30 metros e acabou invadindo terreno desocupado. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Um carro colidiu com uma árvore na madrugada desta quinta-feira (28) na Rua Silveiro, no bairro Santa Tereza, na zona sul de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 4h40min.

Após a colisão, o Fiat Linea acabou descendo de ré por cerca de 30 metros e quebrou um muro de um terreno desocupado. O condutor de 49 anos saiu do veículo e deitou cerca de 15 metros adiante na calçada.

O homem foi localizado quase uma hora depois do acidente e estava consciente. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, com escoriação na altura do tornozelo.