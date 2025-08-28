Motociclista morre em acidente envolvendo três motos, um carro e um ônibus na Zona Leste

Avenida Protásio Alves precisou ser bloqueada. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Um motociclista morreu e dois ficaram feridos em uma colisão envolvendo três motos, um automóvel e um ônibus por volta das 7h desta quinta-feira (28) na avenida Protásio Alves, na zona leste de Porto Alegre. O acidente ocorreu na altura do número 10.000.

De acordo com o relato inicial colhido pelos policiais, as motos e o carro seguiam no sentido bairro-Centro, quando precisaram frear. Um dos motociclistas desviou para a pista contrária e foi atingido pelo ônibus. Ele morreu no local.

Outros dois motociclistas também caíram e foram socorridos pela ambulância do SAMU, aparentemente sem lesões graves. Até a publicação desta matéria, o motociclista que morreu não havia sido identificado.

