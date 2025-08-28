Motociclista morre em acidente envolvendo três motos, um carro e um ônibus na Zona Leste

Um motociclista morreu e dois ficaram feridos em uma colisão envolvendo três motos, um automóvel e um ônibus por volta das 7h desta quinta-feira (28) na avenida Protásio Alves, na zona leste de Porto Alegre. O acidente ocorreu na altura do número 10.000.
De acordo com o relato inicial colhido pelos policiais, as motos e o carro seguiam no sentido bairro-Centro, quando precisaram frear. Um dos motociclistas desviou para a pista contrária e foi atingido pelo ônibus. Ele morreu no local.
Outros dois motociclistas também caíram e foram socorridos pela ambulância do SAMU, aparentemente sem lesões graves. Até a publicação desta matéria, o motociclista que morreu não havia sido identificado.
A Avenida Protásio Alves precisou ser bloqueada totalmente nesse ponto. Os veículos são desviados a partir da Avenida Delegado Ely Corrêa Prado no sentido do bairro-Centro, e a partir da Rua José Marcelino no sentido Centro-bairro.