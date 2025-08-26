Morre Luciane Zin Teixeira, aos 62 anos

Luciane deixa o marido, Antônio Pedro Teixeira, filhos, um neto e um irmão. Luciane Zin Teixeira / Arquivo Pessoal

Luciane Zin Teixeira faleceu na madrugada desta terça-feira (26), aos 62 anos. Porto-alegrense, ela era sinônimo de leveza e alto astral para os amigos e familiares.

Tinha orgulho e paixão de atuar como nutricionista, embora também fosse graduada em Direito. E como reflexo da profissão que escolheu, levava uma vida saudável e com muita prática de esportes.

Outra paixão de Luciane era sua família, que a descreve como uma “supermãe e avó”. Luciane era casada com Antônio Pedro Teixeira, mãe da Luiza e do Roberto Zin Teixeira, avó de Antônio Pedro Zin Teixeira Gehrke e irmã do desembargador Emílio Papaléo Zin, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

A forma leve com que viveu a vida lhe rendeu muitos amigos e amigas. Luciane era unanimidade, uma pessoa querida por todos ao seu redor.