Porto Alegre

Risco estrutural
Notícia

Ministério Público recomenda cercamento do Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre

Segundo o pedido, o local apresenta graves danos causados por incêndio, enchente e vandalismo. Prefeitura afirma que fará a medida

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS