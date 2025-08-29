Ministério Público recomenda cercamento do Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre

Prédio fica às margens do Guaíba, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recomendou que a prefeitura de Porto Alegre faça o cercamento do Anfiteatro Pôr do Sol, localizado na Orla do Guaíba.

A justificativa é que vistorias técnicas apontam a necessidade "urgente de limpeza, desinfecção e proibição de acesso ao local, especialmente por pessoas em situação de rua e transeuntes, em virtude de risco estrutural".

O pedido foi feito na quarta-feira (27) pela promotora de Justiça Martha Weiss Jung. A recomendação é que o cercamento seja feito apenas no entorno do prédio.

Leia Mais Prefeito Sebastião Melo confirma participação na COP30

— O projeto de concessão da Orla prevê a demolição do anfiteatro, mas enquanto isso não ocorre, o MPRS recomenda o cercamento da área com material resistente a furtos e às intempéries — explicou.

Segundo o pedido, o local apresenta graves danos causados por incêndio, enchente e vandalismo, incluindo corrosão de vigas, destruição de instalações e acúmulo de lixo e fezes.

A promotora diz que o objetivo é evitar a permanência de pessoas no interior do prédio e evitar para reduzir o risco de danos às pessoas que visitam o local.

Em nota, a prefeitura de Porto Alegre disse que o cercamento da área foi acordado com o MPRS e que será realizado, mas ainda não há prazo definido (leia a íntegra).

Futuro do local

O Anfiteatro Pôr do Sol foi desativado devido à falta de manutenção e ao vencimento do alvará de segurança contra incêndios em 2020. Em 2022, a prefeitura decidiu demolir a estrutura, o que não ocorreu.

A ideia do poder público municipal é revitalizar o trecho 2 da Orla, onde está o anfiteatro, com uma parceria com a iniciativa privada.

Nesta sexta-feira, Zero Hora solicitou uma atualização sobre o andamento do processo, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

O que diz a prefeitura

"A Prefeitura de Porto Alegre informa que o cercamento da área do Anfiteatro Pôr do Sol foi acordado com o MPRS e será realizado por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), sem prazo definido.

O processo para contratação de empresa para instalação de tapumes em chapa metálica já está em andamento, e por meio de licitação. Os recursos serão oriundos do Fundo Pró Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre – FUNPROAMB.