Ministério Público interdita fábrica clandestina de embutidos na zona norte de Porto Alegre

Cerca de 80 quilos de produtos foram apreendidos. Segundo o MP, material era produzido em ambiente sujo, sem inspeção sanitária nem documentação legal

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

