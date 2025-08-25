Ministério Público interdita fábrica clandestina de embutidos na zona norte de Porto Alegre

Uma fábrica clandestina de embutidos foi interditada nesta segunda-feira (25) no bairro São Geraldo, na zona norte de Porto Alegre. Conforme o Ministério Público (MP), o local funcionava de forma irregular em um anexo de uma oficina mecânica.

A ação de fiscalização da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre que fechou o estabelecimento apreendeu cerca de 80 quilos de produtos que seriam comercializados. Os embutidos estavam sem rótulo e sem data de validade.

Ainda segundo o MP, os alimentos eram fabricados em condições precárias de higiene, em ambiente sujo, sem refrigeração e sem documentação legal.

Leia Mais Fiscais da Vigilância Sanitária passarão a usar câmeras corporais em Porto Alegre

Todo o material foi inutilizado. O responsável pela produção foi autuado pela Secretaria Estadual da Agricultura por atividade clandestina. A ação não tem relação com as últimas atividades de fiscalização sanitária realizadas pela prefeitura de Porto Alegre.

Fiscalização municipal

O número de denúncias por más condições sanitárias em estabelecimentos de Porto Alegre registradas pelo canal 156 da prefeitura em 2025 já ultrapassa o total de todo o ano passado. Até a manhã desta segunda-feira (25), foram contabilizados 1.361 registros – 20 a mais do que em 2024 inteiro.