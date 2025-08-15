Porto Alegre

Zona norte de Porto Alegre
Notícia

Mesmo sem estar valendo oficialmente, motofaixa da Assis Brasil tem ganhado cada vez mais adeptos: "Traz uma segurança"

Marcação está sendo utilizada há três semanas; regulamentação segue em análise

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS