Melo sanciona auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica, mas veta artigo sobre valor e tempo do benefício

Artigo vetado previa pagamento de um salário mínimo por mês a mulheres vítimas de violência. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O prefeito Sebastião Melo sancionou a lei que cria um auxílio-aluguel para mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica em Porto Alegre, mas vetou o artigo que definia o valor e o tempo de concessão do benefício. A norma foi publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial.

A lei prevê o pagamento do auxílio a mulheres com medida protetiva expedida, que sejam impedidas de voltar para casa e que não possam ser atendidas na rede municipal de acolhimento. O artigo vetado estipulava que o pagamento seria de um salário mínimo por mês (R$ 1.518), durante um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um.

De acordo com a prefeitura, o veto foi recomendados pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), em razão da falta de estimativa de impacto financeiro e de medidas de compensação da despesa.

"Inclusive, a ausência destes fatores seriam motivo de veto total, mas houve boa vontade para sancioná-lo pelo caráter meritório inquestionável da proposição", diz nota do Gabinete de Comunicação Social do município.

Na prática, o pagamento do benefício dependerá da edição de um decreto de Melo estipulando o valor do auxílio. Não há prazo legal para que isso ocorra.

Autora da iniciativa, a vereadora Karen Santos (PSOL) afirma que o veto "descaracteriza" o projeto.

— Do nosso ponto de vista, as mulheres que hoje sofrem violência terem o instrumento de auxílio-aluguel é um mecanismo para sair do ciclo de violência e se reorganizar até a autonomia financeira. O preço do aluguel aumentou muito desde a enchente, três vezes mais do que a inflação. É um mecanismo que descaracteriza a efetividade da lei — avaliou Karen.

Além do artigo que estipulava o valor do pagamento e o tempo de duração, Melo vetou outro trecho, que indicava que as despesas geradas pela lei teriam dotações orçamentárias próprias.

O veto parcial de Melo será analisado no plenário da Câmara. Caberá aos vereadores decidir, em votação, se acatam ou derrubam o veto. Caso a decisão seja pela rejeição, o trecho vetado passa a ter validade legal.

Karen diz que tentará articular a derrubada do veto e que, se isso não ocorrer, atuará para que o decreto de regulamentação garanta o pagamento efetivo do auxílio.

Detalhes da lei

A proposta de criar um auxílio a mulheres que sofrerem violência doméstica foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 16 de julho, em votação simbólica, após acordo entre a oposição e a base do governo no Legislativo.

O texto aprovado e agora sancionado estipula os seguintes critérios para receber o benefício:

Ser vítima de violência doméstica com residência em Porto Alegre;

com residência em Porto Alegre; Não poder retornar ao lar e não ser atendida na rede municipal de acolhimento;

Ter medida protetiva de urgência expedida;

Ter renda mensal de até dois salários mínimos.

A norma ainda prevê que o pagamento será suspenso se a mulher retornar ao convívio com o agressor ou se a medida protetiva perder a validade.

O que diz o veto

No ofício em que comunica o veto à Câmara de Vereadores, Melo afirma que o projeto apresenta "importante contribuição à proteção de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social", mas assinala que "a justiça social deve ir ao encontro do equilíbrio das finanças públicas".

O prefeito aponta que, durante a tramitação do projeto, não foi apresentado estudo de impacto orçamentário-financeiro ou declaração de que a proposta esteja de acordo com a lei orçamentária. O prefeito também menciona a ausência de indicação da fonte de recursos ou medidas de compensação da despesa a ser criada.

O texto indica que o valor e o período de duração do benefício poderão ser estipulados por decreto municipal, com base em estudos sobre a capacidade orçamentária e na análise de órgãos municipais que tenham relação com o tema do projeto.

Leia a nota do Gabinete de Comunicação Social (GCS) da prefeitura

"O veto aos artigos 3º e 5º se deu por recomendação da Procuradoria-Geral do Município (PGM) em concordância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Existe uma obrigação legal de que todo projeto de lei deve estar acompanhado de estimativa de impacto financeiro e orçamentário, assim como apresentar as medidas de compensação, como o aumento permanente de receita ou a redução permanente de outra despesa.

Inclusive, a ausência destes fatores seriam motivo de veto total, mas houve boa vontade para sancioná-lo pelo caráter meritório inquestionável da proposição.