Porto Alegre

Guarda Civil Metropolitana
Notícia

Melo anuncia nomeação de cem novos agentes em evento que oficializou mudanças na Guarda Municipal

Prefeitura de Porto Alegre sancionou a lei que cria novo plano de carreira dos servidores e amplia atuação do órgão

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

