Porto Alegre

Prejuízo de R$ 15 mil
Notícia

Mapas de acessibilidade recém-instalados são alvo de vandalismo no centro de Porto Alegre

Estruturas feitas de acrílico foram desenvolvidas para auxiliar pessoas com deficiência visual na orientação pelo espaço urbano

Guilherme Milman

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS