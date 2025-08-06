Mapas de acessibilidade recém-instalados são alvo de vandalismo no centro de Porto Alegre

Depredação, além de ser passível de processo criminal, pode gerar multa de até R$ 500 mil Guilherme Milman / Agencia RBS

Três mapas táteis instalados na última sexta-feira (1º) na esquina das ruas dos Andradas com Uruguai, no Centro Histórico, foram alvo de vandalismo. As estruturas, feitas de acrílico, foram desenvolvidas para auxiliar pessoas com deficiência visual na orientação pelo espaço urbano.

Dois mapas tiveram as placas arrancadas, enquanto o terceiro teve uma das peças em relevo danificada. O prejuízo estimado é de R$ 15 mil. As peças serão substituídas por outras de material mais resistente, segundo a prefeitura de Porto Alegre.

Esses elementos servem para que deficientes visuais possam identificar, por meio do toque, onde ele está e para que lado ficam pontos próximos.

O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, afirma que está sendo feita uma reorganização do efetivo para aumentar o patrulhamento na região, principalmente durante a noite e a madrugada.

— Não conseguimos abranger ainda dentro desse planejamento (revitalização do Quadrilatéro Central) mas já está incluído dentro dessa rotina para que essa situação não ocorra de novo. Já estamos fazendo o remanejamento de efetivos, tirando guardas de outros lugares — diz Marcelo Nascimento.

O material da estrutura não possui finalidade comercial, como no caso dos fios de cobre, por exemplo. Na avaliação do guarda municipal, o objetivo é unicamente deteriorar o patrimônio público.

Conforme a Guarda Municipal, os materiais vandalizados não possuem valor econômico, mas são essenciais para garantir acessibilidade.

Os mapas táteis integram um conjunto de melhorias de acessibilidade previstas nas obras de revitalização do Quadrilátero Central da Capital.