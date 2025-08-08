Linhas de ônibus de Porto Alegre terão mudanças na tabela horária

Pelo menos 21 linhas do transporte público de Porto Alegre passarão por ajustes na tabela horária a partir desta sexta-feira (8).
Algumas linhas passarão por ajustes apenas na tabela horária de sábado, e outras apenas na oferta aos domingos/feriados. Outras quatro linhas terão os horários alterados a partir de quarta-feira (13).
De acordo com a prefeitura, além das mudanças na tabela, três linhas com baixa procura ou sobreposição de itinerários serão desativadas.
A Secretaria de Mobilidade Urbana justifica que as alterações fazem parte do processo de otimização do sistema, com base na análise de dados de demanda e desempenho, para garantir a racionalidade na operação.
Para consultar os novos horários, os usuários podem verificar as tabelas no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e no aplicativo 156+POA, além de utilizar os aplicativos Cittamobi, Moovit, Lá Vem o Ônibus e TRI, o app do Cartão TRI.
De acordo com a pasta, essas alterações poderão ser revisadas ou ajustadas, conforme a resposta da demanda e a necessidade dos usuários. Além disso, ressalta que a Linha 110 - Restinga Nova Via Tristeza, que havia sido suspensa temporariamente na semana anterior, retorna à operação normal aos sábados e domingos.
Linhas com mudança na tabela horária
- A20 - Alimentadora Lami/Restinga até Hospital
- A69 - Alimentadora Canta Galo/Lami/Belém Novo
- A74 - Alimentadora Canta Galo/Extrema Conjunto
- 244 - Santa Teresa
- 251 - Alpes
- 254 - Embratel (Cascatinha)
- 476 - Petrópolis/PUC
- 525 - Rio Branco/Anita/Iguatemi
- 613 - Elisabeth
- 615 - Sarandi
- 621 - Nova Gleba/Santa Rosa
- 624 - São Borja
- 627 - Agostinho
- 659 - Ingá Conjunto
- 704 - Humaitá
- 705.2 - Aeroporto/Ceasa
- 715.1 - Sarandi/Sertório
- 756 - Passo Das Pedras/Sertório
- 861 - Leopoldina/Cairu
- 862 - Rubem Berta (Cairu)
- Sd72 - Santa Rosa/Anchieta Semidireto
Linhas desativadas
- A18 - Alimentadora Chácara do Banco/Noite
- C1 - Circular Centro
- C5 - Circular 4º Distrito/Moinhos de Vento
Linhas com ajuste na oferta aos sábados:
- 149.3 - Icaraí/Menino Deus
- 260.1 - Belém Velho (Cascatinha)
- 274 - Gloria/Azenha/Casc
Linhas com ajuste na oferta aos domingos/feriados:
- 149.3 - Icaraí/Menino Deus
- 173 - Camaquã
- 189 - Padre Reus/Liberal
Linhas com ajustes na oferta a partir de quarta-feira
- 617 - Iguatemi
- 652 - Hospital
- 665 - Planalto/Sabará
- 761 - Leopoldina/Sertório