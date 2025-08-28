Porto Alegre

Alívio temporário
Justiça suspende desocupação de casa de acolhimento destinada a mulheres vítimas de violência em Porto Alegre

Decisão atende recurso da Mulheres Mirabal e dá 15 dias para prefeitura responder informações sobre quantas pessoas estão abrigadas no local e qual será o destino delas

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

