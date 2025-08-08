Porto Alegre

Marcada para sábado
Notícia

Liminar da Justiça Federal suspende audiência pública sobre revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Decisão atende a pedido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Prefeitura afirma que recorrerá da decisão

Marcelo Gonzatto

