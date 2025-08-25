Porto Alegre

Cidadania
Notícia

Projeto Justiça Itinerante já realizou 4,3 mil atendimentos em Porto Alegre; veja como funciona e onde encontrar

Ônibus equipado com computadores e sala de audiência ajuda moradores de regiões carentes e com dificuldade de acesso a fóruns

Adriana Irion

