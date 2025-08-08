Porto Alegre

Reviravolta
Notícia

Justiça derruba liminar e mantém audiência pública sobre revisão do Plano Diretor de Porto Alegre neste sábado

Cerca de 3 mil pessoas já estão inscritas para participar da reunião no Auditório Araújo Vianna

Paulo Egídio

