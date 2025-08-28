Justiça dá prazo de 15 dias para desocupação de casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência em Porto Alegre

Local acolhe atualmente 12 mulheres, conforme a coordenação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre intimou na segunda-feira (25) a Casa Mulheres Mirabal para que desocupe o imóvel que utiliza na Rua Souza Reis, no bairro São João, na zona norte de Porto Alegre. O prazo, de 15 dias, vence no dia 10 de setembro. A organização afirma que pretende recorrer da decisão.

O documento é assinado pela juíza Natasha Kolinski Vielmo Camera e atende a pedido da prefeitura da Capital. Caso a medida não seja cumprida, a magistrada autoriza o uso de força policial e arrombamento.

A decisão judicial desta semana tem como base medida anterior, de novembro de 2023. Nela, o Tribunal de Justiça modificou o entendimento da primeira instância e decidiu pela reintegração de posse do imóvel em favor da prefeitura.

O prazo para recursos se esgotou em junho deste ano e a decisão de segunda-feira determina o cumprimento da sentença. Em nota, a prefeitura afirma que o movimento ocupou o imóvel de forma irregular (leia mais abaixo).

Nove anos de atuação

A Casa de Referência Mulheres Mirabal acolhe e abriga mulheres em situação de violência. Conforme a coordenadora, Nana Sanches, atualmente 12 mulheres são atendidas no local, e mais de mil acolhimentos foram realizados em nove anos de atuação.

— A gente recebe essa decisão com muita surpresa. É impossível a gente conseguir em 15 dias terminar com os abrigamentos e sair daquele prédio. Ainda mais que a gente só tá naquele prédio porque foi feito em 2018 um acordo entre prefeitura, Estado e movimento para que aquele lugar não ficasse mais sem função social, que aquele local atendesse mulheres vítimas de violência — afirma.

A coordenadora da Casa Mirabal afirma que a organização pretende recorrer da decisão judicial, alegando erros no processo e solicitando mais tempo para a mudança de local.

O que diz a prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre sustenta, em nota que o movimento Mirabal ocupou irregularmente o imóvel do Município (leia a íntegra abaixo).

O Executivo alega que a Capital dispõe de uma rede estruturada de acolhimento para mulheres vítimas de violência e seus filhos, como a Casa Viva Maria, Casa Lilás e Casa Betânia.

A prefeitura afirma ainda que o imóvel da Souza Reis receberá um novo Centro Pop, serviço voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua, com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em vulnerabilidade.

O atendimento será diurno, individualizado e coletivo, com encaminhamentos à rede de serviços e apoio para superação da situação de rua, conforme a administração.

Leia a íntegra da nota da prefeitura de Porto Alegre

"A decisão judicial para desocupação do imóvel da avenida Souza Reis atende a um pedido do Município em processo ajuizado em 2018, que já transitou em julgado, sem possibilidade de recurso. O movimento Mirabal ocupou irregularmente o imóvel do Município e deve deixar o local voluntariamente até 10 de setembro.

Em 2022, após vistoria, o Ministério Público do Estado recomendou que o grupo interrompesse o atendimento, o que não foi cumprido. Porto Alegre dispõe de uma rede estruturada de acolhimento para mulheres vítimas de violência e seus filhos:

- Casa Viva Maria – Criada há 33 anos, já acolheu mais de 3 mil mulheres. Tem capacidade para 11 famílias, com atendimento temporário para mulheres e filhos menores, encaminhados principalmente pela Delegacia da Mulher, pelo Centro de Referência em Atendimento à Mulher e pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social;

- Casa Lilás – Oferece atendimento para mulheres e filhos, mediante encaminhamento da rede de assistência social ou autoridades. Tem capacidade para 40 mulheres e seus filhos;

- Casa Betânia – Aberta em 2022, tem capacidade para 21 mulheres e seus filhos por até 30 dias, com possibilidade de prorrogação conforme necessidade. Este ano, já acolheu 128 mulheres.