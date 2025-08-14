Jovem de 22 anos morre após moto bater em poste na Lomba do Pinheiro

Acidente aconteceu na Estrada João de Oliveira Remião, no bairro Lomba do Pinheiro. Marcos Pacheco / RBS TV

Um motociclista de 22 anos morreu após bater contra um poste, na altura do número 4496 da Estrada João de Oliveira Remião, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 2h30 desta quinta-feira (14).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima provavelmente trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da moto. Não havia marcas de frenagem no local. A Brigada Militar e o Instituto-Geral de Perícias também atenderam a ocorrência.

