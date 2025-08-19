Jovem de 18 anos morre em colisão de moto na zona sul de Porto Alegre

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente de moto na noite desta segunda-feira (18) na Avenida Juca Batista, bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre.
De acordo com a Brigada Militar, ele conduzia a motocicleta no sentido bairro–Centro, com outro homem na carona, quando perdeu o controle em uma curva e bateu contra um poste. O condutor morreu no local.
O passageiro ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro. A perícia investiga se outro veículo estava envolvido na ocorrência e se a moto trafegava em alta velocidade no momento da colisão.