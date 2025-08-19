Jovem de 18 anos morre em colisão de moto na zona sul de Porto Alegre

O motociclista perdeu o controle na curva e colidiu no poste. Marcos Pacheco / RBS TV

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente de moto na noite desta segunda-feira (18) na Avenida Juca Batista, bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 na Av. Juca Batista. Marcos Pacheco / RBS TV

De acordo com a Brigada Militar, ele conduzia a motocicleta no sentido bairro–Centro, com outro homem na carona, quando perdeu o controle em uma curva e bateu contra um poste. O condutor morreu no local.

