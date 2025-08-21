Porto Alegre

Zona norte da Capital
Iniciada semana passada, demolição das casas do entorno da nova ponte do Guaíba está paralisada

O motivo é a permanência de pelo menos três famílias que ainda não ganharam uma nova moradia, nem receberam auxílio para sair da região

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

