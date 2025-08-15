Porto Alegre

Bairro Ipanema
Notícia

Incêndio atinge restaurante na zona sul de Porto Alegre

Chamas começaram no início da noite, na cozinha do local, conforme o proprietário. Não há registro de feridos

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

