Incêndio atinge restaurante na zona sul de Porto Alegre

Um incêndio atingiu um restaurante na Avenida Guaíba, no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre na noite desta quinta-feira (14). Ninguém ficou ferido.
As chamas começaram por volta das 18h30min, quando a equipe recém tinha aberto o estabelecimento. O proprietário do restaurante Bat-Bat, Ryan Azeredo, 23 anos, acredita que o motivo do fogo tenha sido um curto-circuito na fritadeira do local. Ele conta que ouviu um barulho na cozinha e foi verificar.
— Quando eu fui ver, a fritadeira já estava tomada a fogo até o teto, já estava passando para as outras duas ao lado. No momento de choque eu tentei pegar o extintor de incêndio, mas não adiantou — disse.
Na sequência, ele acionou os bombeiros, que controlaram as chamas após cerca de uma hora e impediram que se espalhassem pelo local. Toda a cozinha ficou destruída.