Incêndio atinge residências na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu um complexo de casas na tarde de hoje no bairro Azenha, em Porto Alegre. O fogo teve início por volta das 14h desta quinta-feira (28), na altura do número 1441, ao lado do prédio da Polícia Federal, na Avenida Ipiranga.

Uma residência foi completamente destruída pelas chamas e outra registrou danos parciais. Uma mulher, que estava em uma das casas durante o incêndio, foi socorrida pelos moradores e não ficou ferida. A reportagem de Zero Hora esteve no local e constatou que uma terceira casa vizinha também foi parcialmente atingida.

Funcionários da Polícia Federal chegaram a ser removidos do prédio, mas o fogo não atingiu outros edifícios do entorno. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros aproximadamente uma hora após o chamado.

Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre o que teria provocado o fogo.