Porto Alegre

Trabalho análogo à escravidão
Notícia

Idosa que trabalhou em casa de família desde os quatro anos, em Porto Alegre, é reconhecida pela Justiça como herdeira dos patrões 

Casal reconhecido como pai e mãe já morreu, mas os nomes passarão a constar na certidão de nascimento da idosa

Duda Romagna

g1 RS

