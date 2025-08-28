Idosa que trabalhou em casa de família desde os quatro anos, em Porto Alegre, é reconhecida pela Justiça como herdeira dos patrões 

A Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a paternidade e a maternidade socioafetivas de uma idosa que viveu desde os quatro anos trabalhando em uma residência de Porto Alegre. O casal reconhecido como pai e mãe já morreu, mas os nomes passarão a constar na certidão de nascimento da idosa. O reconhecimento assegura direitos sucessórios, como a herança.

Segundo o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT), o caso foi descoberto após uma denúncia de trabalho escravo doméstico. A investigação apontou exploração de trabalho doméstico. Mesmo assim, a vítima recusou-se a deixar o domicílio, por se reconhecer como parte da família. A Defensoria Pública ajuizou uma ação após a operação da força-tarefa.

Leia Mais Dez trabalhadores de restaurante argentino em Porto Alegre são resgatados de condições análogas à escravidão

A procuradora do Trabalho Patrícia de Mello Sanfelici Fleischmann, responsável pelo caso, afirmou que "a rigor, ela sempre foi uma empregada da casa".

Para proteger a trabalhadora, considerando a idade avançada e o vínculo afetivo construído desde a infância, foi pedido o reconhecimento do laço familiar por meio de adoção socioafetiva, segundo o órgão.

Com a decisão, a juíza Carmen Lúcia Santos da Fontoura, da 1ª Vara de Família do Foro Central de Porto Alegre, determinou a expedição de mandado ao cartório para inscrever a filiação no registro de nascimento da mulher.

Leia Mais Mais de 2 mil trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão no Brasil em 2024

A filiação socioafetiva, prevista no artigo 1.593 do Código Civil, admite o reconhecimento jurídico de vínculos parentais formados pela convivência e pelo afeto, independentemente do fator biológico.

Como denunciar

O Sistema Ipê é um canal específico para denúncias de trabalho análogo à escravidão. O denunciante não precisa se identificar, basta acessar o sistema e inserir o maior número possível de informações.