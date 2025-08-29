Homem é baleado na zona norte de Porto Alegre 

Um homem de 27 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (28) no bairro Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, ele vestia uma camiseta semelhante ao uniforme da Polícia Civil, mas não se trata de um policial.

A vítima foi localizada caída atrás de um veículo Argo, na Rua Policial Militar Euclides Rodrigues de Assis. O homem tinha marcas de tiros no pescoço e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor em estado grave.

