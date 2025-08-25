Porto Alegre

Durante inspeções
Fiscais da Vigilância Sanitária passarão a usar câmeras corporais em Porto Alegre

Medida visa dar transparência às ações, em meio a críticas de empresários do setor de alimentação. Não há prazo para início do uso dos equipamentos

Paulo Egídio

