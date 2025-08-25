Fiscais da Vigilância Sanitária passarão a usar câmeras corporais em Porto Alegre

Decisão foi tomada em reunião do prefeito Sebastião Melo com secretários municipais nesta segunda. Cesar Lopes / Prefeitura de Porto Alegre/Divulgação

Diante do aumento nas denúncias e nas fiscalizações da Vigilância Sanitária em Porto Alegre, a prefeitura decidiu que os agentes passarão a utilizar câmeras corporais durante as inspeções em estabelecimentos. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (25) após reunião entre o prefeito Sebastião Melo, o secretário da Saúde, Fernando Ritter e outros integrantes do governo.

Os equipamentos, semelhantes aos já empregados pela Guarda Municipal e pelas polícias, serão utilizados por cerca de 30 fiscais que atuam nas inspeções. Segundo Ritter, o uso das câmeras não deverá alterar a conduta da Vigilância.

O uso de câmeras por fiscais municipais está previsto em lei desde 2022. As imagens captadas durante a fiscalização poderão ser usadas pela prefeitura para analisar os procedimentos e eventuais questionamentos à conduta dos servidores.

Na prática, as fiscalizações seguirão ocorrendo e as interdições continuarão a ser divulgadas — sem citar o nome dos estabelecimentos, conforme prevê a norma da prefeitura.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o aumento na quantidade de fiscalizações está ligado ao crescimento no número de denúncias recebidas. Até agora, em 2025, já foram registradas 1.361, contra 1.341 em todo o ano passado. O número de interdições também subiu: foram 30 neste ano, frente a 10 em 2024.

Licitação

Uma licitação está em andamento para a compra das câmeras. Já em fase final, o procedimento teve como vencedora uma empresa de Santa Catarina, que apresentou proposta de R$ 160 mil para a aquisição de 28 câmeras e quatro estações de armazenamento das imagens.

O recurso foi aportado por emenda impositiva do vereador Jessé Sangalli (PL). Conforme a Secretaria da Saúde, a previsão é de que a entrega seja feita entre o final de setembro e início de outubro.

Outras ações

Além do uso das câmeras, a prefeitura também pretende ampliar ações conjuntas com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entidade que representa bares e restaurantes. O objetivo é oferecer capacitações a empreendedores, indicando quais os pontos sensíveis para o setor e como funciona a fiscalização.

Também estão sendo preparadas ações voltadas aos fiscais da Vigilância, para qualificar as abordagens e ampliar a preparação psicológica para as ações fiscalizatórias.

Além do titular da Saúde, participaram da reunião com Melo os secretários André Coronel (Governo), Fernanda Barth (Desenvolvimento Econômico) e Luiz Otávio Prates (Comunicação), além da diretora da Vigilância Sanitária, Aline Medeiros, e da vice-prefeita Betina Worm.

Reação empresarial

As interdições recentes e o descarte de alimentos considerados impróprios para o consumo vêm gerando reação de empresários do setor de alimentação, que questionam os critérios adotados e os impactos na imagem dos estabelecimentos.

O caso mais recente foi o do restaurante Casa Vivá, no bairro Moinhos de Vento. Proprietários do estabelecimento questionaram, nas redes sociais, vistoria realizada na sexta-feira (22). Eles alegam que os fiscais danificaram equipamentos e foram arbitrários durante a ação.

A prefeitura diz que o local não foi interditado, apenas vistoriado, e que instaurou um processo administrativo para apurar supostos excessos.