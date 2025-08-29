Porto Alegre

Zona Sul
Notícia

Fecha pizzaria que funcionava em casa de ponta-cabeça em Porto Alegre

Inaugurada em 2019, unidade era franquia de marca criada na serra gaúcha. As outras duas operações que existiam na Capital já estavam fechadas

Guilherme Gonçalves

