Fecha pizzaria que funcionava em casa de ponta-cabeça em Porto Alegre

Estrutura da antiga pizzaria fica na Avenida Chuí, no bairro Cristal. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Inaugurada há seis anos, a pizzaria temática Toca da Bruxa foi fechada na zona sul de Porto Alegre. A fachada do estabelecimento chama a atenção de quem passa pela Avenida Chuí, no bairro Cristal, por representar uma casa de ponta cabeça. Essa foi a primeira operação da marca aberta na Capital e também a última a ser encerrada.

Procurado, o proprietário da unidade, Athos Cunha, se manifestou por meio de advogado. Em nota (veja a íntegra no final da reportagem), ele afirma que o fluxo de caixa da operação foi afetado pela enchente de 2024 e que dívidas com fornecedores estão sendo renegociadas "de forma estruturada".

O ponto comercial era alugado. Equipamentos, decorações e móveis da Toca da Bruxa seguem dentro da casa, fechada há 20 dias.

Quando esteve no local, na tarde desta sexta-feira (29), a reportagem conversou com uma mulher que disse ser ex-funcionária do restaurante. Ela aguardava o seu advogado em frente ao imóvel e afirmou ter pendências com a empresa relativas ao pagamento de verbas rescisórias. Na nota, o advogado de Athos Cunha confirma que existem processos judiciais em curso mas que "a empresa refuta irregularidades generalizadas", e que não comentará casos específicos no momento.

Marca da Serra

A Toca da Bruxa foi criada há 21 anos em Canela, na serra gaúcha, onde mantém uma unidade. Em Porto Alegre, teve operações focadas apenas em delivery nas avenidas Carlos Gomes e Saturnino de Brito, que eram franquias e também fecharam.

Para abrir uma franquia da marca, o investimento parte de R$ 300 mil para o modelo "express" e pode chegar a R$ 1,2 milhão para o "modelo pleno". O tempo de retorno do investimento prometido é de até 36 meses. As informações estão no site da empresa.

Nota do advogado do sócio

Na qualidade de advogado constituído, presta-se os seguintes esclarecimentos acerca de questionamentos dirigidos ao sócio da empresa Athos:

O ponto comercial da loja localizada na zona sul era locado, não próprio, e permanece em negociação para cessão a terceiro, com tratativas ainda em curso e sujeitas à confidencialidade até a formalização.

Todas as dívidas com fornecedores estão sendo renegociadas de forma estruturada, processo intensificado após as enchentes que impactaram o fluxo de caixa, preservando a continuidade dos pagamentos e as relações comerciais.

Sobre outras unidades na Região Metropolitana que foram encerradas, o detalhamento de quantidade e municípios integra processos de reorganização e negociações contratuais em andamento; tais informações serão divulgadas oportunamente após a conclusão das tratativas.

A unidade de Canela permanece vinculada ao fundador, que autorizou a utilização da marca de forma restrita (permissão de uso parcial da marca), nos termos pactuados entre as partes mas não possui vínculo com as operações de outras localidades.

Em relação a alegações trabalhistas, a empresa refuta irregularidades generalizadas e informa que existem processos judiciais em curso. Por orientação jurídica e respeito ao devido processo legal, não serão comentados casos específicos neste momento, mantendo-se a colaboração com as autoridades competentes e a adoção das medidas cabíveis.

Por fim, reafirma-se o compromisso com a transparência responsável, com a conformidade legal e com a comunicação por canais oficiais, emitindo atualizações na medida em que negociações e procedimentos forem formalmente concluídos.

Porto Alegre/RS 29 de agosto de 2025.

Kim William Pinto Mendonça