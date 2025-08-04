Estacionamento rotativo em Porto Alegre: veja endereços e como pagar

Jonathan Heckler / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira (4), a Prefeitura de Porto Alegre amplia a oferta de vagas no sistema de estacionamento rotativo Área Azul, com mais de 390 novas vagas nas regiões do Centro Histórico e do bairro Santana.

A cidade passa a contar com mais de 7,3 mil vagas rotativas, devidamente sinalizadas em pontos estratégicos. As novas vagas estão distribuídas nas seguintes vias:

Viaduto Tiradentes e Rua Silva Só (nos dois sentidos): 67 vagas

Rua Dr. Flores (entre Salgado Filho e Riachuelo): 12 vagas

Praça Conde de Porto Alegre: 26 vagas

Rua Riachuelo (entre Dr. Flores e Marechal Floriano Peixoto e entre General Câmara e Caldas Jr.): 26 vagas

Rua General Canabarro (entre Duque de Caxias e Andradas): 45 vagas

Avenida João Pessoa, Azenha e Praça Piratini: 115 vagas

Rua Leopoldo Bier (entre Ramiro d'Ávila e João Pessoa): 30 vagas

Rua Ramiro d'Ávila (até a Leopoldo Bier): 23 vagas

Avenida da Azenha (entre Ipiranga e Ramiro d'Ávila): 15 vagas

Rua General Câmara: 32 vagas

1. Onde tem Área Azul em Porto Alegre?

As mais de 7,3 mil vagas estão espalhadas pelos seguintes bairros.

Centro Histórico

Centro

Azenha

Moinhos de Vento

Floresta

Tristeza

Menino Deus

Bom Fim

Cristo Redentor

Passo D'Areia

Orla do Guaíba

Também há vagas na orla do Guaíba, nos shoppings Praia de Belas e Iguatemi, no Fórum Central e próximo aos parques da cidade. As ruas podem ser conferidas no site.

2. Como pagar?

O sistema aceita pagamento por aplicativo, Pix via QR Code, SMS, parquímetros e cartões. A ativação pode ser feita pelo app oficial SigaPay, Digipare ou diretamente nos terminais.

Ativação via Pix

O QR Code estará disponível nas placas de sinalização próximas às áreas de estacionamento rotativo. Para efetuar o pagamento, basta apontar a câmera do celular para o QR Code. Com o Pix, é possível quitar uma ou duas horas de estacionamento.

Ativação por SMS

Utilizar os créditos eletrônicos adquiridos com a plataforma gratuita de SMS. Enviar mensagem para 27317 com digipare + 51 (código da cidade) + placa do veículo + tempo que desejar em minutos.

Parquímetro

Os usuários podem utilizar os terminais de atendimento para pagamentos com moedas, cartão de débito e crédito. Como utilizar:

Pressione o botão azul tempo para iniciar a operação

Pressione o botão verde confirma

Digite a placa do veículo e pressione confirma

Insira moedas, se preferir, e confirme. Ou pressione o botão azul para cartão de crédito ou débito, e confirme

Escolha o tempo e confirme

Insira o cartão, digite sua senha e tecle entra

3. Qual horário de funcionamento?

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h. No bairro Moinhos de Vento, o horário se estende até as 20h nos dias úteis.

O tempo máximo de permanência é de duas horas nas áreas comuns e quatro horas na área dos parques, que funciona com sinalização diferenciada aos fins de semana e feriados.

4. Quanto custa?

Tarifas área azul

Período mínimo de 30 minutos – R$ 2,25

Período de 60 minutos – R$ 4,50

Período de 90 minutos – R$ 6,75

Período máximo de 120 minutos – R$ 9,00

Tarifas da Área dos Parques

Período de 150 minutos – R$ 11,25

Período de 180 minutos – R$ 13,50

Período de 210 minutos – R$ 15,75

Período de 240 minutos – R$ 18,00

5. Em caso de não pagamento, o que fazer?

Com o objetivo de ampliar a regularização de quem usa o estacionamento rotativo, nos casos em que o motorista utilizou a vaga do rotativo e não quitou o valor, é possível utilizar o Aviso de Irregularidade por meio dos aplicativos Sigapay e Digipare, ou nos parquímetros.

O aviso permite regularizar a utilização da vaga, em até dois dias úteis, mediante o pagamento de R$ 35,00. Passado esse período, será caracterizada infração de trânsito, com previsão de cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23 conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB – Lei Federal 9.503-97.

6. Como usar vagas para idosos e pessoas com deficiência?

As vagas sinalizadas para idosos e pessoas com deficiência são destinadas a quem tem direito, com uso obrigatório da credencial de estacionamento impressa no painel ou da versão digital, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).