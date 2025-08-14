Porto Alegre

Violência 
Notícia

Escola retoma aulas com restrições de acesso, após mãe de aluna agredir vice-diretora em Porto Alegre

Protocolos de segurança foram implementados na instituição de ensino e incluem ainda presença da Patrulha Escolar da Guarda Municipal. Reunião com a Seduc está prevista para sábado

Leticia Mendes

