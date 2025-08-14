Escola retoma aulas com restrições de acesso, após mãe de aluna agredir vice-diretora em Porto Alegre

Na Zona Leste, Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro da Cruz, na Vila São José, atende 1,1 mil alunos. Instagram@emefmorrodacruz / Reprodução

Após um episódio de violência, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro da Cruz, na Vila São José, zona leste de Porto Alegre, retomou as aulas na manhã desta quinta-feira (14), com restrições de acesso. Na quarta-feira (13), as atividades de ensino ficaram suspensas, em razão da agressão a uma vice-diretora.

Medidas de segurança foram adotadas nessa retomada, como a presença da Patrulha Escolar da Guarda Municipal e alterações sobre o ingresso no prédio. A instituição atende cerca de 1,1 mil alunos até o 9º ano do Ensino Fundamental.

Na tarde de terça-feira (12), segundo relatos de professores da instituição, a vice-diretora teria sido agredida com um tapa no rosto no pátio da escola pela mãe de uma estudante. Isso teria acontecido após um desentendimento envolvendo a aluna, uma adolescente.

Nesta quinta e na sexta (15), os alunos estarão sendo recebidos pelos professores na entrada da escola, em dois horários, próximos ao início do turno escolar. Antes, os pais e responsáveis tinham livre acesso ao pátio da escola.

Nova reunião

No sábado (16), está prevista para as 8h uma nova reunião para discutir a adoção de outros protocolos de segurança. Os professores reivindicam, por exemplo, que seja implementado serviço de portaria pela Secretaria Municipal de Educação.

— Nesses dois dias, os professores estão vindo fora do horário para receber as famílias. Estamos fazendo esse pedido urgente à SMED (Secretaria Municipal de Educação) para o serviço de portaria. A escola é muito grande, tem pátios enormes — afirma a professora Ludmila Fagundes.

A partir de agora, qualquer pessoa que precisar vir, ter uma reunião, precisa se cadastrar antes e se identificar. Essa entrada restrita será parte do protocolo que queremos debater. Temos outras demandas. Estamos com falta de professores desde o início do ano. LUDMILA FAGUNDES Professora da escola Morro da Cruz, na Zona Leste

O caso

Em nota na tarde de quarta-feira, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou que, pela manhã, compareceu à Escola Morro da Cruz, onde conversou com a direção sobre questões relacionadas à segurança e também falou com os professores.

Ainda conforme a nota, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar (Cipave) irá mediar a situação com a família da estudante.

Segundo a Divisão Especial da Criança e do Adolescente (Deca), foi registrado boletim de ocorrência por lesão corporal, mas a professora alvo da agressão optou por não representar criminalmente. Em razão disso, a ocorrência segue arquivada, por seis meses, caso a vítima mude de ideia.

— Foi uma situação pontual envolvendo uma aluna, a responsável e essa (vice-) diretora da escola — afirmou a delegada Sabrina Dóris Teixeira, da 2ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Relatos de violência

Após o caso, o Conselho Escolar da instituição optou por suspender as aulas na quarta-feira. Em nota (confira na íntegra abaixo) publicada nas redes sociais, a escola afirmou que "diante dos vários casos de ameaça e violência ocorridos e que culminaram com a agressão física à vice-diretora", houve essa decisão pela suspensão das aulas.

"Ao longo de 2025, se acumulam registros de violência, agressão e ameaça aos profissionais que atuam na nossa escola", segue o comunicado. A instituição afirma ainda que "fatos como esse nos abalam e são inaceitáveis. Tiram da escola a possibilidade de ser um lugar de acolhimento, respeito e aprendizado".

— Até que ponto a gente tem que aguentar os alunos indisciplinados agredindo não só os professores, mas a funcionários e também a colegas? O caso dessa aluna não é um caso pontual. Existem vários outros casos. Há cerca de um mês, um pai entrou na escola e ameaçou uma professora de morte — contou uma professora, que não quis se identificar.

Outra docente, que também falou sob anonimato, faz coro:

— A gente precisa conversar com a comunidade, também precisa exigir da Secretaria de Educação um protocolo de segurança nesses casos de ameaça e de agressão. É inaceitável que a gente trabalhe sob ameaça. A gente não pode normalizar esse tipo de situação.

Manifestações

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) se manifestou na tarde de quarta-feira sobre as medidas adotadas após o episódio.

"Pela manhã, a SMED compareceu à escola com uma equipe de representantes da CIPAVE, da Diretoria Pedagógica e da Diretoria de Gestão de Pessoas. Num primeiro momento, o grupo conversou com a Diretora e a Vice-Diretora, onde foram destacadas questões relacionadas a segurança na escola. E a partir disso já foram feitos encaminhamentos para reorganização do fluxo de entrada da escola.

Num segundo momento a equipe técnica da SMED conversou com o grupo de professores da escola. A partir de agora, as aulas devem ser retomadas. A CIPAVE vai mediar a situação com a família e acionará o Conselho Tutelar para que atue na demanda".

Nas redes sociais, a Escola Morro da Cruz divulgou uma nota de repúdio, assinada pelo Conselho Escolar.

"Diante dos vários casos de ameaça e violência ocorridos e que hoje culminaram com a agressão física à vice-diretora, o Conselho Escola da EMEF Morro da Cruz, se posiciona pelo não atendimento de alunos em 13 de agosto de 2025.

Entendemos que a escola é um espaço coletivo, de busca de direitos, mas também de cumprimento de deveres. É um espaço formal para construção de conhecimentos, trocas e regras de convivência.

Não é possível trabalhar com um mínimo de qualidade em um ambiente onde há ameaça, desrespeito e onde professoras e funcionárias (sim, está no FEMININO, pois, a maioria são MULHERES) estão sujeitas a serem agredidas moral e fisicamente. Ao longo de 2025, se acumulam registros de violência, agressão e ameaça aos profissionais que atuam na nossa Escola.

BASTA! Fatos como esse nos abalam e são inaceitáveis. Tiram da escola a possibilidade de ser um lugar de acolhimento, respeito e aprendizado. Toda família tem direito a ter acesso a um lugar seguro e saudável para educar seus filhos e filhas. E aqueles que educam precisam de um espaço onde haja respeito e que valorize o seu trabalho.

Exigimos que a SMED cumpra a sua parte como mantenedora, que forneça protocolos atualizados, bem como as condições necessárias para oferecer um ambiente mais seguro para os quase mil estudantes desta instituição.