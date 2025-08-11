Porto Alegre

Mercado aquecido
Notícia

Entenda como enchente e incerteza na economia contribuíram para alta nas vendas e valorização de imóveis em Porto Alegre

Total de unidades novas vendidas cresceu 8% no primeiro semestre de 2025, enquanto valor total dos negócios teve alta de 10%

Anderson Aires

