Porto Alegre

Vigilância sanitária
Notícia

Em vídeo, proprietária de padaria interditada no Moinhos de Vento questiona operação: "Nunca teve nenhuma denúncia"

Secretaria da Saúde não comentou publicação, mas afirma que fiscalização "confirmou condições insalubres" do estabelecimento

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS